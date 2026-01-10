Bei nächster Prevc-Show: Freitag Dritte in Ljubno

SID 10.01.2026 • 13:35 Uhr Im sechsten Springen in Folge schafft es eine DSV-Athletin auf das Podest.

Slowenien feiert den nächsten Prevc-Coup, die deutschen Skispringerinnen setzen ihre Podestserie fort: Beim Weltcup-Heimsieg der überragenden Weltmeisterin Nika Prevc sprang die WM-Zweite Selina Freitag auf Rang drei und sorgte damit für den sechsten Wettkampf in Serie mit DSV-Podest - in den ersten neun Saisonspringen waren die deutschen Fliegerinnen ohne Top-3-Ergebnis geblieben.

Die immer noch erst 20 Jahre alte Prevc sicherte sich mit Riesenvorsprung ihren 30. Weltcup-Sieg und den allein 20. seit dem 1. Januar 2025. Nach Sprüngen auf 96,0 und 89,5 m setzte sich die Schwester von Tournee-Sieger Domen Prevc mit 278,3 Punkten vor der Österreicherin Lisa Eder (254,1) und baute die Führung im Gesamtweltcup weiter aus.

Freitag (244,7) kletterte im zweiten Durchgang noch von Platz vier auf den „Bronze-Rang“. Für die Oberwiesenthalerin war es das 17. Weltcup-Podest ihrer Karriere - ein Sieg war allerdings noch nicht dabei.

Gute Fünfte wurde Rekordweltmeisterin Katharina Schmid. Juliane Seyfarth (35) erreichte mit Platz acht ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit knapp drei Jahren. Agnes Reisch, zuletzt Dritte in Villach, legt in Ljubno eine geplante Wettkampfpause ein.