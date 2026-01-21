Beste Skiflieger der Geschichte: Prevc führt vor Kraft

SID 21.01.2026 • 06:31 Uhr Nach acht Jahren wechselte im März 2025 der Weltrekord. Die deutsche Bestmarke hält seit 2017.

Der Slowene Domen Prevc, der als Favorit in die Skiflug-WM am Wochenende in Oberstdorf geht, hält seit zehn Monaten den Weiten-Weltrekord. Mit 254,5 m blieb der 25-Jährige Ende März 2025 in Planica einen Meter über der Marke des Österreichers Stefan Kraft aus dem März 2017 in Vikersund. Der Russe Dimitri Wassiljew war 2015 bereits 254,0 m geflogen, dabei aber gestürzt.

Prevcs Bruder Peter besaß einst ebenfalls den Weltrekord, war 2015 der erste Springer, der die 250 Meter knackte. Seine Schwester Nika hält ebenfalls seit März 2025 mit 236,0 m den Weltrekord bei den Frauen. Der deutsche Rekord des zurückgetretenen Markus Eisenbichler steht bei 248,0 m.

Die Bestenliste im Skifliegen (Springer über 250 Meter)

1. Domen Prevc (Slowenien) 254,5 m Planica 2025

2. Stefan Kraft (Österreich) 253,5 m Vikersund 2017

3. Robert Johansson (Norwegen) 252,0 m Vikersund 2017

Ryoyu Kobayashi (Japan) 252,0 m Planica 2019

5. Anders Fannemel (Norwegen) 251,5 m Vikersund 2015

Kamil Stoch (Polen) 251,5 m Planica 2017

7. Peter Prevc (Slowenien) 250,0 m Vikersund 2015

Nicht gestandene/nicht offizielle Sprünge:

Dimitri Wassiljew (Russland) 254,0 m Vikersund 2015 (nicht gestanden)

Gregor Schlierenzauer (Österreich) 253,5 m Planica 2018 (in den Schnee gegriffen)

Tilen Bartol (Slowenien) 252,0 m Planica 2016 (Testsprung/gestürzt)

Die besten Deutschen (Springer über 230 Meter)

1. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) 248,0 m Planica 2017/2019

2. Severin Freund (Rastbüchl) 245,0 m Vikersund 2015

Andreas Wellinger (Ruhpolding) 245,0 m Vikersund 2017

4. Karl Geiger (Oberstdorf) 243,5 m Planica 2017

5. Pius Paschke (Kiefersfelden) 237,0 m Planica 2025