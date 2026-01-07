Deutsche Tournee-Rückstände: Geiger kam 2020 am nächsten heran

SID 07.01.2026 • 05:34 Uhr 75,3 Punkte fehlten Felix Hoffmann auf den Tourneesieger. Seit dem letzten Erfolg von Sven Hannawald kamen deutsche Springer 15-mal näher heran.

Vorne dabei, aber doch weit weg vom großen deutschen Ziel: Skispringer Felix Hoffmann hat bei der 74. Vierschanzentournee letztlich 75,3 Punkte oder umgerechnet gut 41 Meter zu Sieger Domen Prevc gefehlt.

Für Hoffmann war Platz sechs zwar ein großer Erfolg, bei der Jagd nach dem ersten deutschen Tournee-Triumph seit Sven Hannawald im Winter 2001/02 war er aber weiter vom Goldadler entfernt als viele Deutsche vor ihm.

Näher dran war allen voran Karl Geiger, dem in der Saison 2019/20 lediglich 23,2 Punkte auf Sieger Dawid Kubacki fehlten. - Die besten deutschen Tournee-Ergebnisse seit Hannawald gemessen am Rückstand (zusammengestellt vom SID/Saison - Endplatzierung - Rückstand in Punkten):

1. Karl Geiger 2019/20 3. 23,2 Punkte Rückstand

2. Sven Hannawald 2002/03 2. 23,6

3. Andreas Wellinger 2023/24 2. 24,5

4. Severin Freund 2015/16 2. 26,5

5. Karl Geiger 2021/22 4. 38,7

6. Markus Eisenbichler 2021/22 5. 44,7

7. Karl Geiger 2020/21 2. 48,1

8. Richard Freitag 2014/15 6. 49,9

9. Georg Späth 2003/04 6. 56,8

10. Pius Paschke 2024/25 6. 60,4

11. Markus Eisenbichler 2018/19 2. 62,1

12. Michael Uhrmann 2003/04 7. 67,9

13. Martin Schmitt 2008/09 4. 68,5

14. Andreas Wellinger 2017/18 2. 69,9

15. Markus Eisenbichler 2016/17 7. 73,7

16. Felix Hoffmann 2025/26 6. 75,3