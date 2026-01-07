Deutsche Tournee-Rückstände: Geiger kam 2020 am nächsten heran

Vorne dabei, aber doch weit weg vom großen deutschen Ziel: Skispringer Felix Hoffmann hat bei der 74. Vierschanzentournee letztlich 75,3 Punkte oder umgerechnet gut 41 Meter zu Sieger Domen Prevc gefehlt.
Tournee: Geiger am nächsten dran
Für Hoffmann war Platz sechs zwar ein großer Erfolg, bei der Jagd nach dem ersten deutschen Tournee-Triumph seit Sven Hannawald im Winter 2001/02 war er aber weiter vom Goldadler entfernt als viele Deutsche vor ihm.
Näher dran war allen voran Karl Geiger, dem in der Saison 2019/20 lediglich 23,2 Punkte auf Sieger Dawid Kubacki fehlten. - Die besten deutschen Tournee-Ergebnisse seit Hannawald gemessen am Rückstand (zusammengestellt vom SID/Saison - Endplatzierung - Rückstand in Punkten):
1. Karl Geiger 2019/20 3. 23,2 Punkte Rückstand
2. Sven Hannawald 2002/03 2. 23,6
3. Andreas Wellinger 2023/24 2. 24,5
4. Severin Freund 2015/16 2. 26,5
5. Karl Geiger 2021/22 4. 38,7
6. Markus Eisenbichler 2021/22 5. 44,7
7. Karl Geiger 2020/21 2. 48,1
8. Richard Freitag 2014/15 6. 49,9
9. Georg Späth 2003/04 6. 56,8
10. Pius Paschke 2024/25 6. 60,4
11. Markus Eisenbichler 2018/19 2. 62,1
12. Michael Uhrmann 2003/04 7. 67,9
13. Martin Schmitt 2008/09 4. 68,5
14. Andreas Wellinger 2017/18 2. 69,9
15. Markus Eisenbichler 2016/17 7. 73,7
16. Felix Hoffmann 2025/26 6. 75,3
17. Stephan Leyhe 2018/19 3. 83,9