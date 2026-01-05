Deutsches Podest beim Skispringen

SID 05.01.2026 • 16:10 Uhr Beim Skispringen der Frauen hat Nika Prevc ihren sechsten Saisonsieg gefeiert. Auch Selina Freitag landet auf dem Podest.

Ein Name dominiert die Skisprung-Welt: Nika Prevc hat in Villach ihren sechsten Saisonsieg gefeiert und erstmals in dieser Saison die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Glänzend präsentierte sich auch Selina Freitag, die am 55. Geburtstag von Bundestrainer Heinz Kuttin Dritte wurde und zum dritten Mal in Folge auf dem Podest landete.

Die Slowenin Prevc, deren Bruder Domen am Dienstag erstmals die Vierschanzentournee gewinnen kann, flog auf der kleinen Schanze auf 94,5 und 94,0 m, schon nach dem ersten Durchgang lag die Topfavoritin klar in Führung. Zweite wurde Lokalmatadorin Lisa Eder aus Österreich.

Skispringen: Prevc übernimmt das Gelbe Trikot

Doppel-Weltmeisterin Prevc übernahm durch ihren Sieg mit 966 Punkten auch das Gelbe Trikot von Nozomi Maruyama (934). Die Japanerin, die die ersten drei Wettkämpfe des Olympiawinters gewonnen hatte, musste sich in Kärnten mit Rang acht begnügen.

Zweitbeste Deutsche im zweiten Normalschanzen-Wettkampf der Saison wurde Agnes Reisch auf Rang neun. Direkt dahinter folgte Rekordweltmeisterin Katharina Schmid auf dem zehnten Platz.