Ehemaliger Tournee-Sieger Kubacki ab Innsbruck wieder dabei

Der ehemalige Gesamtsieger Dawid Kubacki kehrt für die zweite Hälfte der Vierschanzentournee in das Aufgebot der polnischen Skispringer zurück.

Der 35-Jährige ersetzt ab dem Wettkampf in Innsbruck den formschwachen Piotr Zyla, der in Oberstdorf nur Rang 36 belegt hatte und in Garmisch-Partenkirchen als 53. sogar in der Qualifikation gescheitert war.

Kubacki hatte im Winter 2019/20 die Tournee gewonnen, damals belegte er in Innsbruck Rang zwei und gewann das Finale in Bischofshofen. In dieser Saison ist er jedoch noch außer Form, sein bestes Ergebnis ist ein 20. Platz.