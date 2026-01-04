Vierschanzentournee: Prevc verdrängt - deutsches Duo raus

SID 04.01.2026 • 14:38 Uhr Domen Prevc bangt in Innsbruck um seinen dritten Tagessieg bei der Tournee. Felix Hoffmann ist bester Deutsche. Zwei andere DSV-Adler verpassen den zweiten Durchgang.

Skispringer Domen Prevc liegt bei der Vierschanzentournee weiter auf Kurs Gesamtsieg, muss aber um seinen dritten Tagessieg fürchten.

Der Slowene sprang in Innsbruck im ersten Durchgang auf 129,5 m und liegt zur Halbzeit auf Rang vier.

Zum den punktgleich führenden Stephan Embacher (Österreich) und Ren Nikaido (Japan) fehlen ihm aber nur 2,5 Punkte, Dritter ist in Jan Hörl ein weiterer Österreicher.

Vierschanzentournee: Hoffmann Sechster - zwei Deutsche raus

Als bester Deutscher belegt Felix Hoffmann den sechsten Rang, Philipp Raimund folgt auf dem zehnten Platz. Auch Pius Paschke ist als 26. weiter dabei.