Freitag Vierte im Schneegestöber - Prevc auf Rekordjagd

SID 25.01.2026 • 07:13 Uhr Die Slowenin siegt und siegt - wie ihr Bruder. Wind und Schnee lassen nur einen Durchgang zu.

Selina Freitag Vierte, Agnes Reisch Fünfte: Die deutschen Skispringerinnen haben im Schneetreiben von Sapporo das Podest knapp verpasst. Erneut nicht zu schlagen war in Japan die Slowenin Nika Prevc, die auf der Olympiaschanze von 1972 mit 139,5 m den Schanzenrekord der Norwegerin Maren Lundby aus dem Jahr 2020 einstellte.

„So viel Schnee wie heute habe ich noch nie gesehen“, sagte Prevc, die schon am Samstag gewonnen hatte. Mehr als ein Durchgang war angesichts der Verhältnisse nicht möglich. Die erst 20 Jahre alte Weltmeisterin hat nun an 18 verschiedenen Orten Siege gefeiert - damit stellte sie die Bestmarke der Japanerin Sara Takanashi ein.

Die Olympia-Generalprobe wartet

Vizeweltmeisterin Freitag kam auf 124,5 m, Reisch mit mehr Anlauf auf 131,0 m. Zum Podest reichte das für beide nicht, dort standen neben Prevc die Kanadierin Abigail Strate und Heidi Dyhre Traaserud aus Norwegen. Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid, 2023 Siegerin in Sapporo, folgte auf dem neunten Rang.

Im Gesamtweltcup baute Prevc, deren Bruder Domen wenige Stunden zuvor in Oberstdorf Skiflug-Weltmeister geworden war, mit dem 35. Sieg ihrer Karriere und dem 13. in diesem Winter ihre Führung weiter aus. Mit 1796 Punkten liegt sie klar vor der Japanerin Nozomi Maruyama (1310), die diesmal Zwölfte wurde. Freitag (891) ist Sechste, direkt dahinter folgt Reisch (714).