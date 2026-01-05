Hoffmann klagt über Knieprobleme - Pause nach Tournee möglich

SID 05.01.2026 • 18:22 Uhr Hoffmann denkt über eine Pause nach der Tournee nach. Auch Philipp Raimund ist angeschlagen.

Die deutschen Top-Skispringer Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben kurz vor Ende der Vierschanzentournee gesundheitliche Probleme offenbart. „Mein Knie zwickt ein bisschen“, sagte Hoffmann am Montag in der ARD, die Schmerzen habe er schon in „den letzten paar Springen“ gespürt. Auf die Frage, ob er nach der Tournee eine Wettkampfpause einlegen werde, meinte der Fünfte der Gesamtwertung: „Vielleicht, ja.“

Bei Philipp Raimund machte sich derweil seit seinem Abflug in eine Bande am Samstag in Innsbruck wieder die Hüfte bemerkbar. „Zuletzt hatte ich das im Griff. Aber mein Flug in die Bande hat leider zu ein paar Problemen geführt“, sagte er. Beim letzten Tourneespringen am Dienstag in Bischofshofen (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) werden beide DSV-Adler aber an den Start gehen.