Skispringen

Vierschanzentournee: Riesige Herausforderung für Wellinger in Innsbruck

Riesige Herausforderung für Wellinger

Das sind die Gegner der DSV-Adler beim Tournee-Springen ins Innsbruck.
Endlich ist es wieder so weit: Die Vierschanzentournee 2025/26 sucht ihren Sieger. Hier gibt's alle Infos zum Skisprung-Event des Jahres, dessen Mythos seit Jahrzehnten immer wieder Fans und Sportler begeistert.
SID
Das sind die Gegner der DSV-Adler beim Tournee-Springen ins Innsbruck.

Alle fünf gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das dritte Springen der 74. Vierschanzentournee am Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Innsbruck qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Felix Hoffmann (Heidersbach/5.) - Alex Insam (Italien/46.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/16.) - Felix Trunz (Schweiz/35.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/23.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/28.)

Karl Geiger (Oberstdorf/38.) - Sandro Hauswirth (13.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/49.) - Stefan Kraft (2.)

Weitere Duelle u.a.:

Jan Hörl (Österreich/1.) - Killian Peier (Schweiz/50.)

Stephan Embacher (Österreich/3.) - Clemens Leitner (Österreich/48.)

Daniel Tschofenig (Titelverteidiger/Österreich/4.) - Eetu Nouisainen (47.)

Domen Prevc (Slowenien/30.) - Valentin Foubert (Frankreich/21.)

