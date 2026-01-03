Vierschanzentournee: Riesige Herausforderung für Wellinger in Innsbruck

Alle fünf gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das dritte Springen der 74. Vierschanzentournee am Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Innsbruck qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):
Riesige Herausforderung für Wellinger
Das sind die Gegner der DSV-Adler beim Tournee-Springen ins Innsbruck.
Felix Hoffmann (Heidersbach/5.) - Alex Insam (Italien/46.)
Philipp Raimund (Oberstdorf/16.) - Felix Trunz (Schweiz/35.)
Pius Paschke (Kiefersfelden/23.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/28.)
Karl Geiger (Oberstdorf/38.) - Sandro Hauswirth (13.)
Andreas Wellinger (Ruhpolding/49.) - Stefan Kraft (2.)
Weitere Duelle u.a.:
Jan Hörl (Österreich/1.) - Killian Peier (Schweiz/50.)
Stephan Embacher (Österreich/3.) - Clemens Leitner (Österreich/48.)
Daniel Tschofenig (Titelverteidiger/Österreich/4.) - Eetu Nouisainen (47.)
Domen Prevc (Slowenien/30.) - Valentin Foubert (Frankreich/21.)