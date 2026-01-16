Nächster Rekord muss warten: Kasai scheitert in der Quali

SID 16.01.2026 • 09:50 Uhr Für den 53-Jährigen Noriaki Kasai reicht es beim Heimspiel nur zu Platz 55 in der Vorausscheidung. Philipp Raimund wird bei der Rückkehr Siebter.

Japans Skisprung-Ikone Noriaki Kasai muss vorerst auf seinen nächsten Altersrekord im Weltcup warten. Der 53-Jährige wurde am Freitag in der Qualifikation von Sapporo nur 55. unter 66 gewerteten Startern und verpasste damit den Einzug in den Wettkampf der besten 50 am Samstag (07.15 Uhr).

Kasai, der vor 37 Jahren an gleicher Stelle sein Weltcup-Debüt gefeiert hatte, war zuletzt Anfang 2025 ebenfalls in Sapporo in der ersten Liga des Skispringens angetreten. In der Qualifikation für das zweite Springen am Sonntag besitzt der Skiflug-Weltmeister von 1992 eine weitere Chance.

Raimund wird bester Deutscher

Der zuletzt erkrankt fehlende Philipp Raimund war als Siebter bester Deutscher beim Quali-Sieg von Japans Topstar Ryoyu Kobayashi. Karl Geiger, der in Sapporo um die Olympia-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) kämpft, kam nicht über Platz 29 hinaus.