Prevc erstmals Skiflug-Weltmeister - Deutsche Adler enttäuschen

SID 24.01.2026 • 18:11 Uhr Domen Prevc ist Skiflug-Weltmeister Der Slowene ist in Oberstdorf nicht zu schlagen und triumphiert haushoch vor Marius Lindvik und Ren Nikaido. Die DSV-Adler sind weit von den Medaillenrängen entfernt.

Der Slowene Domen Prevc ist neuer Weltmeister im Skifliegen. Der 26-Jährige feierte in Oberstdorf nur 18 Tage nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee vor Marius Lindvik aus Norwegen und dem Japaner Ren Nikaido den nächsten großen Sieg. Als bester Deutscher belegte Philipp Raimund den 13. Rang, erstmals seit 2010 landete kein Deutscher in den Top 10.

Prevc ließ sich die am Freitag eroberte Führung nicht mehr nehmen, am Samstag flog er auf 232,0 und 222,5 m und distanzierte die Konkurrenz klar. Prevc ist der erste Flug-Weltmeister aus Slowenien seit seinem Bruder Peter im Jahr 2016. Auch dieser hatte damals nach der Tournee bei der Flug-WM triumphiert und den Gesamtweltcup gewonnen - diesen führt Domen mit großen Vorsprung an.

Das DSV-Team erlebte vor 18.000 Fans die schlechteste WM seit 16 Jahren, damals war Michael Uhrmann als bester Deutscher nur auf Rang 19 gelandet. Hinter Raimund war Ex-Weltmeister Karl Geiger, nach dem ersten Tag noch Elfter, als 17. zweitbester Deutscher. Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann folgte auf dem 22. Platz, Routinier Pius Paschke belegte Position 25.