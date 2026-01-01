Prevc gewinnt auch in Garmisch - Hoffmann Sechster

SID 01.01.2026 • 16:14 Uhr Der Slowene baut seine Führung in der Gesamtwertung aus. Auch Hoffmann und Philipp Raimund überzeugen.

Überflieger Domen Prevc hat auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Der Slowene siegte am Gudiberg nach einer starken Vorstellung vor Jan Hörl und Stephan Embacher (beide Österreich) und baute seine Führung in der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zur Halbzeit aus. Als bester Deutscher landete Felix Hoffmann auf Rang sechs, in der Gesamtwertung ist der Thüringer nun Vierter.

Oberstdorf-Gewinner Prevc flog auf 143,0 und 141,0 m und darf nun sogar auf den Vierfach-Triumph hoffen. Dieses Kunststück ist in der Tournee-Geschichte bislang nur Sven Hannawald (2001/02), dem Polen Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi aus Japan (2018/19) gelungen. Mit 619,8 Punkten liegt Prevc zur Tournee-Halbzeit bereits klar vor Hörl (584,8).

Hoffmann, in Oberstdorf schon Dritter, unterstrich zum Start ins neue Jahr ebenso seine Topform wie Philipp Raimund. Der Oberstdorfer belegte Rang sieben. „Ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden Vorfliegern. Es war nicht optimal, aber sehr gut“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Dritter DSV-Adler im zweiten Durchgang war Pius Paschke (21.).

Für die deutschen Sorgenkinder endete der Wettkampf dagegen vorzeitig: Sowohl der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger (32.) als auch der ehemalige Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (33.) verpassten ebenso den zweiten Durchgang wie Youngster Ben Bayer (43.).

Titelverteidiger Daniel Tschofenig, in Oberstdorf noch Zweiter, kam nicht über den neunten Rang hinaus und gab Rang zwei der Gesamtwertung an seinen Teamkollegen Hörl ab, Dritter ist nun Embacher. Stefan Kraft (Österreich) verabschiedete sich als 26. bereits aus dem Kreis der Tournee-Kandidaten.