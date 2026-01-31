Reisch fliegt in Willingen auf Platz vier - Kvandal siegt

SID 31.01.2026 • 15:24 Uhr Bei erneut reichlich Aufwind im Upland zeigt die Allgäuerin Agnes Reisch einen starken zweiten Sprung.

Skispringerin Agnes Reisch hat beim Olympia-Härtetest in Willingen das Podest nach einem starken zweiten Sprung nur knapp verpasst. Unter erneut schwierigen Windbedingungen kam Reisch als beste DSV-Athletin beim Sieg der Norwegerin Eirin Maria Kvandal auf den vierten Platz, Vizeweltmeisterin Selina Freitag wurde Sechste.

Wie schon im Mixed-Team-Wettbewerb am Freitag, in dem das deutsche Quartett mit Reisch und Freitag knapp hinter Slowenien Platz zwei belegt hatte, sorgte zeitweise sehr starker Aufwind für stark unterschiedliche Verhältnisse. Reisch lag zur Halbzeit nur auf Platz neun, flog dann aber mit 134,0 m im Finale noch weit nach vorne. Zum zweiten Podest im Olympiawinter fehlten der 26-Jährigen letztlich aber fast 19 Meter.

Kvandal, die schon im Vorjahr auf der Mühlenkopfschanze triumphiert hatte, setzte sich mit zwei Traumflügen auf 138,5 und 143,5 m (235,7 Punkte) deutlich vor Seriensiegerin Nika Prevc (Slowenien/224,4) und der Japanerin Nozomi Maruyama (217,8) durch.

Sechs Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele überzeugten hinter Reisch und Freitag auch die beiden weiteren deutschen Olympiafahrerinnen: Rekordweltmeisterin Katharina Schmid, die letztmals in Willingen dabei ist, wurde Achte, Juliane Seyfarth belegte Platz elf.