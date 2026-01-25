Skiflug-WM: Riesen-Aufregung um Dominator

Moritz Thienen 25.01.2026 • 17:33 Uhr Vor dem Sprung von Marius Lindvik im Team-Wettbewerb rutschen beide Ski des Slowenen unkontrolliert die Schanze herunter.

Ein durch die Luft fliegender Ski des neuen Einzel-Weltmeisters Domen Prevc hat Titelverteidiger Slowenien bei der Skiflug-WM in Oberstdorf die Siegchance im Teamwettbewerb gekostet.

Vor dem Sprung des Norwegers Marius Lindvik rutschten beide Ski des Slowenen unkontrolliert die Schanze herunter, einer flog sogar etwa 50 Meter durch die Luft und stoppte erst im Auslauf.

„Und jetzt? Ah du je. Schockmoment“, reagierte ARD-Kommentator Tom Bartels geschockt. Experte Sven Hannawald ergänzte: „Da kommt ein Ski geflogen. War der vielleicht sogar vom Domen?“

Skispringen: Prevc darf im ersten Durchgang nicht antreten

Wenig später war sich Hannawald dann sicher, dass es die Skier des Skisprung-Dominators waren: „Der kam von hinten und hat sich irgendwie gelegt. Es gibt Bilder, die gibt es nicht.“

„Man ist fast schon fassungslos. Das habe ich in all den Jahren Skispringen noch nie gesehen. Wir wissen nicht, ob er es selber verschuldet hat, aber wenn er es selbst vermasselt hat: Ist es dann überhaupt in Ordnung, wenn er springt?“, fragte sich Kommentator Bartels.

Getroffen wurde niemand. Wenig später stand dann aber fest, dass Prevc den Fehler selbst verschuldet hatte. Er durfte danach nicht springen. Das slowenische Team hatte den Ski in Windeseile wieder nach oben gebracht, doch dort wurde Prevc ein Start verweigert.

„Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es war Eigenverschuldung, es gibt ganz klare Regeln“, sagte Andreas Bauer, der im Weltverband FIS Mitglied der Materialkommission ist, in der ARD: „Es gibt oben eine Kontrollbox, dort hätte er die Ski reinstellen können. Er hätte sie auch einem Mitarbeiter geben können, aber er hat sie angelehnt. Bei dem Schneefall ist es glitschig, dann haben sie sich selbstständig gemacht.“

Ein FIS-Mitarbeiter hatte mit einer Handbewegung deutlich angezeigt: Du springst nicht mehr. Als die slowenische Mannschaft diskutieren wollte, rief er lautstark: „Nein, nein, nein.“

Der Gewinner der Vierschanzentournee, der am Samstag Gold im Einzel gewonnen hatte, sank enttäuscht in seinen Stuhl. Der angestrebte WM-Titel im Team war für die Slowenen futsch.

„Es gibt auch keine Ausnahmeregelung für den Ski-Flugweltmeister. Gestern bist du noch der gefeierte Held und heute sorgt deine Trotteligkeit, dass die Hoffnung der Nation und der ganzen Mannschaft vorbei ist“, bilanzierte Kommentator Bartel.

