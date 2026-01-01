Unfassbar! Springer bei Vierschanzentournee erneut disqualifiziert

Skispringer Timi Zajc ist auch beim zweiten Springen der Vierschanzentournee disqualifiziert worden. Der Slowene wurde vor seinem ersten Sprung in Garmisch-Partenkirchen aus dem Verkehr gezogen, erneut war sein Anzug am Bein zu groß - diesmal vier Millimeter.
Skispringer wieder disqualifiziert!
Ein Skispringer wird bei der diesjährigen Vierschanzentournee schon zum zweiten Mal disqualifiziert. Auch zwei weitere Athleten fliegen raus.
Timi Zajc sieht Rot
Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf waren es noch drei Millimeter.
Vierschanzentournee: Noch zwei weitere Springer disqualifiziert
Zajc erhält nach seiner zweiten Verwarnung zudem eine Rote Karte und ist beim Wettkampf in Innsbruck am Sonntag gesperrt. In Oberstdorf war Zajc zunächst auf Rang zwei gelandet, ehe kurz vor der Siegerehrung die Disqualifikation erfolgte.
Mit Jason Colby wurde in Garmisch außerdem noch ein US-Springer qualifiziert, sein Anzug überschritt die zugelassenen Maße gar um 12 Millimeter. Auch der Türke Fatih Arda Ipcioglu flog aus dem Wettbewerb.