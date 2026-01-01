Vierschanzentournee: Deutsche Sorgenkinder bereits ausgeschieden

SPORT1 01.01.2026 • 14:53 Uhr Andreas Wellinger und Karl Geiger verpassen in Garmisch-Partenkirchen den zweiten Durchgang. Das deutsche Duo sucht weiter seine Form.

Bitteres Neujahrsspringen (jetzt im SPORT1-Liveticker) für die deutschen Skispringer Andreas Wellinger und Karl Geiger.

Während der erste Durchgang in Garmisch-Partenkirchen noch lief, herrschte bereits Gewissheit: Das deutsche Duo verpasst den zweiten Durchgang beim zweiten Springen der Vierschanzentournee.

Geiger verliert deutsches Duell

Wellinger (27. in der Qualifikation) verlor sein direktes Duell mit dem Norweger Robin Pedersen (Startnummer 24) deutlich und bekam für seinen Sprung 111,20 Punkte.

Auch Karl Geiger, wie Wellinger seit Wochen in einer Formkrise, verlor sein Duell mit dem Deutschen Pius Paschke und verpasste mit 111,00 Punkten ebenfalls Durchgang zwei. Der Japaner Yukiya Sato schmiss Wellinger aus den Lucky Losern. Auch der Deutsche Ben Bayer schied in Durchgang eins aus.

„Der Wettkampfsprung war ordentlich. Es hat sich im Vergleich zu gestern ein bisschen komisch angefühlt. Von der Probe zum Wettkampf war es trotzdem eine deutliche Steigerung. Es wird sich jetzt leider nicht ausgehen, das ist schade. Die Sprünge in den Wettkampf zu bringen, ist der richtige Schritt“, befand Wellinger nach seinem Sprung im Gespräch mit dem ZDF.