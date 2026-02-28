Das Skifliegen am Kulm mit Philipp Raimund heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 28.02.2026 • 10:30 Uhr Kaum sind die Olympischen Winterspiele zu Ende gegangen, geht es mit dem Weltcup weiter. Die Skispringer treffen sich an diesem Wochenende am Kulm in Bad Mitterndorf auf der Flugschanze.

Die Olympischen Winterspiele Geschichte, doch viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Athleten nicht: Schon am Wochenende wartet das nächste Kräftemessen – diesmal im Skifliegen. Am Kulm in Bad Mitterndorf wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils ein Einzelwettbewerb ausgetragen, der erste Durchgang beginnt an beiden Tagen um 13:30 Uhr.

Für das deutsche Team gehen insgesamt sechs Springer an den Start. Angeführt wird das Aufgebot von Philipp Raimund, der bei den Spielen in Italien Gold von der Normalschanze holte. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte zudem Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Luca Roth und Andreas Wellinger für das Flugspektakel in der Steiermark.

Skifliegen heute live: So verfolgen Sie das Springen am Kulm

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Skifliegen: Große Vorfreude bei Raimund

Die Vorfreude auf das Skifliegen am Kulm ist bei Raimund groß. Für ihn markiert der Wettbewerb den Neustart nach den Olympischen Spielen – und das gleich auf einer Flugschanze. „Ich habe bislang nur ein Training am Kulm bestreiten können, im Rahmen der Skiflug-Weltmeisterschaften. Deswegen freue ich mich jetzt, mehr Flüge auf der Anlage machen zu können, und ich bin gespannt, wie mir die dann gelingen“, betonte er im Vorfeld.

Auch Wellinger verbindet positive Erinnerungen mit der Schanze in Bad Mitterndorf. Bei den Weltmeisterschaften 2024 sicherte er sich dort gleich zwei Medaillen – Silber im Einzel und Bronze mit dem Team. „Daran erinnert man sich natürlich gerne“, sagte der 35-Jährige.