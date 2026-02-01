Skispringen: Windpech! Freitag verpasst Podest

SID 01.02.2026 • 15:07 Uhr Nach Windpech reicht es für Selina Freitag bei der Olympia-Generalprobe nicht ganz zum erhofften Erfolg.

Skispringerin Selina Freitag hat kurz vor den Olympischen Spielen die erhoffte Podestplatzierung verpasst. Die Vizeweltmeisterin wurde zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Willingen nach Windpech im zweiten Durchgang Vierte, zeigte sich aber fünf Tage vor der Eröffnungsfeier in Norditalien und sechs Tage vor der ersten Olympia-Entscheidung in Predazzo in insgesamt guter Form. Den Sieg sicherte sich wie am Vortag die Norwegerin Eirin Maria Kvandal.

Nach Sprüngen auf 136,5 und 125,5 m von der großen Mühlenkopfschanze fehlten Freitag, zur Halbzeit noch Dritte, mit 232,9 Punkten umgerechnet knapp anderthalb Meter zum Podest.

Skispringen: Reisch bestätigt starke Form

Dort standen neben Kvandal (251,8/136,0+138,5), die von Platz vier noch ganz nach vorne sprang, die Japanerin Nozomi Maruyama (243,9) und Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc. Die Slowenin sprang mit einem Traumflug auf 146,0 m noch in die Top 3.

Agnes Reisch, am Samstag im ersten Springen Vierte, bestätigte ihre starke Verfassung mit einem fünften Rang.