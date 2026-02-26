Raimund: Erster Weltcup als Olympiasieger

SID 26.02.2026 • 05:39 Uhr Der Goldmedaillengewinner von der Normalschanze blickt dem Skifliegen am Kulm freudig entgegen - trotz seiner Höhenangst.

Nach dem goldenen Sprung in den Olymp geht es für Philipp Raimund im Weltcup am Wochenende gleich mit einer großen Flugshow weiter. Der Sensations-Olympiasieger von der Normalschanze führt das deutsche Aufgebot für die Skiflug-Wettbewerbe am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf an - und das mit viel Vergnügen.

"Ich freue mich auf den Kulm! Das ist der erste Wettkampf nach den Olympischen Spielen und dann gleich Skifliegen - das ist wirklich cool", sagte Raimund. Er habe bislang "nur ein Training am Kulm bestreiten können, im Rahmen der Skiflug-Weltmeisterschaften. Deswegen freue ich mich jetzt, mehr Flüge auf der Anlage machen zu können, und ich bin gespannt, wie mir die dann gelingen."