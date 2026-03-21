Deutscher Rekord erneut verbessert!

SID 21.03.2026 • 10:53 Uhr Während Agnes Reisch den deutschen Rekord auf 213,5 m schraubt, verpasst Katharina Schmid erneut ihren ersten Zweihunderter.

Die Norwegerin Eirin Maria Kvandal hat beim ersten Skifliegen der Saison überraschend Weltmeisterin Nika Prevc geschlagen. Kvandal segelte auf dem Monsterbakken in Vikersund auf 218,0 und 223,0 m, der zur Halbzeit noch führenden Slowenin Prevc blieb nur der dritte Platz. Beste Deutsche auf der größten Schanze der Welt war Agnes Reisch auf Rang 14. Mit 213,5 m verbesserte die 26-Jährige zudem ihren erst 24 Stunden alten deutschen Rekord.

Kvandal gewann mit 425,9 Punkten vor der Schwedin Frida Westman (420,5), die zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest stand, und Weltmeisterin Prevc (411,3). Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen (5.) blieb im zweiten Durchgang mit der Tagesbestweite von 235,5 m nur einen halben Meter unter dem Weltrekord von Prevc aus dem Vorjahr.

Reisch war am frühen Morgen im Probedurchgang auf 213,5 m geflogen und damit fünf Meter weiter als bei ihrem deutschen Rekord am Vortag. Im Wettkampf kam sie dann mit etwas weniger Anlauf auf 201,5 und 192,0 m.

Katharina Schmid verpasste am vorletzten Weltcup-Wochenende ihrer Karriere dagegen die magische 200-m-Marke erneut. Die Rekordweltmeisterin landete bei 186,0 m und schaffte es als 20. ebenso wie Selina Freitag (17.) und Juliane Seyfarth (19.) nicht in den zweiten Durchgang der besten 15. Die nächste Chance hat die Oberstdorferin am Sonntag (9.30 Uhr/ZDF und Eurosport).