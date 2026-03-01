DSV-Springerinnen auch in Hinzenbach ohne Podestplatz

SID 01.03.2026 • 16:56 Uhr Agnes Reisch wird in Österreich Siebte. Nach den enttäuschenden Winterspielen läuft es weiterhin nicht rund.

Die deutschen Skispringerinnen sind nach den für sie enttäuschenden Olympischen Spielen auch im Weltcup ohne Podestplatzierung geblieben.

Zum Abschluss des Wochenendes auf der kleinen Schanze in Hinzenbach kam Agnes Reisch als beste DSV-Athletin beim Heimsieg der Österreicherin Lisa Eder auf den siebten Platz.

Skispringen: Sieg geht an Ström

Eder setzte sich bei ihrem zweiten Weltcupsieg mit Sprüngen auf 88,5 und 86,0 m vor Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström durch. Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc, die am Samstag ihren 14. Saisonerfolg gefeiert hatte, rettete nach einem verkorksten ersten Durchgang im Finale mit der Tagesbestweite von 89,5 m noch Platz drei.