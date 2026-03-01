DSV-Springerinnen auch in Hinzenbach ohne Podestplatz

Die deutschen Skispringerinnen sind nach den für sie enttäuschenden Olympischen Spielen auch im Weltcup ohne Podestplatzierung geblieben.
DSV-Springerinnen ohne Podestplatz
Zum Abschluss des Wochenendes auf der kleinen Schanze in Hinzenbach kam Agnes Reisch als beste DSV-Athletin beim Heimsieg der Österreicherin Lisa Eder auf den siebten Platz.
Skispringen: Sieg geht an Ström
Eder setzte sich bei ihrem zweiten Weltcupsieg mit Sprüngen auf 88,5 und 86,0 m vor Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström durch. Weltcup-Spitzenreiterin Nika Prevc, die am Samstag ihren 14. Saisonerfolg gefeiert hatte, rettete nach einem verkorksten ersten Durchgang im Finale mit der Tagesbestweite von 89,5 m noch Platz drei.
Selina Freitag, am Samstag noch Sechste, musste sich mit dem zehnten Platz begnügen. Anna Hollandt kam auf Platz 13. Rekord-Weltmeisterin Katharina Schmid kommt bei ihrer Abschiedstournee weiter nicht in Fahrt und verpasste als 16. erneut die Top 10 deutlich. Bei Olympia waren die deutschen Springerinnen ohne Medaille geblieben.