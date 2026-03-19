Ein Beinahe-Sturz zu viel: DSV-Adler zieht Schlussstrich

SID 19.03.2026 • 10:20 Uhr Der Neunte des Gesamtweltcups verzichtet auf die abschließenden Skifliegen in Vikersund und Planica.

Für Skispringer Felix Hoffmann war sein Beinahe-Sturz in Oslo der letzte Flug des Winters. Der Neunte des Gesamtweltcups verzichtet auf die abschließenden Weltcup-Skifliegen in Vikersund und Planica.

„Felix Hoffmann beendet die Saison und wird an Stelle des Skifliegens ein Trainingsprogramm absolvieren, um seine Form zu stabilisieren“, sagte der scheidende Bundestrainer Stefan Horngacher. Für den 28-Jährigen rückt Ben Bayer ins Team.

Hoffmann hatte vor dem Jahreswechsel viermal auf dem Podest gestanden, zuletzt aber die Form verloren. Am Sonntag war er bei widrigen Windverhältnissen in Oslo beinahe gestürzt, Olympiasieger Philipp Raimund verzichtete daraufhin auf einen Start.