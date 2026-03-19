Ein Beinahe-Sturz zu viel: DSV-Adler zieht Schlussstrich

Für Skispringer Felix Hoffmann war sein Beinahe-Sturz in Oslo der letzte Flug des Winters. Der Neunte des Gesamtweltcups verzichtet auf die abschließenden Weltcup-Skifliegen in Vikersund und Planica.
DSV-Adler zieht Schlussstrich
„Felix Hoffmann beendet die Saison und wird an Stelle des Skifliegens ein Trainingsprogramm absolvieren, um seine Form zu stabilisieren“, sagte der scheidende Bundestrainer Stefan Horngacher. Für den 28-Jährigen rückt Ben Bayer ins Team.
Hoffmann hatte vor dem Jahreswechsel viermal auf dem Podest gestanden, zuletzt aber die Form verloren. Am Sonntag war er bei widrigen Windverhältnissen in Oslo beinahe gestürzt, Olympiasieger Philipp Raimund verzichtete daraufhin auf einen Start.
„Die Entscheidung von Philipp war wohl die Richtige. Ich wäre an diesem Tag auch kein zweites Mal gesprungen“, schrieb Hoffmann rückblickend in seiner Kolumne auf sport.de: „Bei allem Verständnis für Fernsehzeiten und Werbegelder, von denen wir auch alle leben, hat meiner Meinung nach die Gesundheit der Springer die absolute Vorfahrt. Wir Athleten müssen in Zukunft lauter werden, wenn es solche Rahmenbedingungen gibt, die einen stark gefährden.“