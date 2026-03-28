Katharina Schmid: Emotionaler Skisprung-Abschied in Planica

SID 28.03.2026 • 16:32 Uhr In Planica geht die Rekord-Weltmeisterin mit zwei entspannten Flügen in den Ruhestand.

Rekordweltmeisterin Katharina Schmid hat sich bei einer großen Schanzenparty in den Skisprung-Ruhestand verabschiedet. Beim Saisonfinale im slowenischen Planica reichte es für die 29 Jahre alte Oberstdorferin zwar nur zum letzten Platz unter 13 Springerinnen. Dennoch war es ein würdiger Abschied für Schmid, die von Freunden, Familie und den deutschen Skispringerinnen ausgiebig gefeiert wurde.

Fans begeistern Oberstdorferin enorm

„Es ist brutal geil, die Kulisse, die Fans. Es fühlt sich geil an“, sagte die 29 Jahren alte Oberstdorferin im ZDF: „Ich freue mich einfach, hier zu sein und meine Familie da zu haben, ich kann einfach nur genießen.“

Prevc dominiert Planica-Skiflug

Im kleinen Feld der besten Springerinnen im Weltcup beim ersten Frauen-Wettkampf in der langen Flug-Geschichte von Planica krönte die Slowenin Nika Prevc ihren herausragenden Winter und baute ihren Saisonrekord auf 18 Siege aus. Die Weltmeisterin, die am Freitag im Training ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert hatte, setzte sich mit Sprüngen auf 228,5 und 221,0 deutlich vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und der Japanerin Nozomi Maruyama durch.

Reisch führt deutsches Damen-Trio

Beste der drei deutschen Springerinnen war Agnes Reisch als Achte mit Flügen auf 186,0 und 189,0 m. Selina Freitag, die in der Vorwoche in Vikersund den deutschen Rekord auf 227,5 m gesteigert hatte, wurde mit 181,0 und 193,0 m Zehnte.

Schmid verabschiedet sich in Planica