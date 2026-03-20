Dramatische Szenen! Horror-Sturz beim Skispringen

SPORT1 20.03.2026 • 20:44 Uhr Schon vor dem letzten Weltcup-Wochenende im norwegischen Vikersund hat es einen heftigen Zwischenfall gegeben. Ein Springer stürzt schwer.

Dramatische Szenen beim Skifliegen in Vikersund: Der ehemalige Weltcup-Athlet Andrea Campregher stürzte am Donnerstag bei einem Testsprung vor dem Weltcup in Norwegen schwer und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden.

Was war passiert? Kurz nach dem Absprung verlor der 24 Jahre alte Italiener die Kontrolle über seine Sprungposition. Sein linker Ski kippte weg, Campregher überschlug sich in der Luft und schlug heftig auf dem Schnee auf. Danach schlitterte er den Hang hinunter und blieb erst im Auslaufbereich liegen.

Rettungskräfte eilten umgehend zu Hilfe, leisteten noch vor Ort erste Hilfe, transportierten ihn auf einer Trage vom Gelände und brachten ihn in ein Spital ins nahegelegene Drammen.

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Medienberichten zufolge hatte Campregher aber großes Glück im Unglück. Laut ersten Informationen wurden keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt.

Skispringen: Campregher schon vor dem Sturz unsicher

Campregher hatte seine aktive Laufbahn bereits vor rund einem Jahr beendet, nachdem ihm der endgültige Durchbruch im Weltcup nicht gelingen wollte. Zwei achte Plätze stellten seine besten Ergebnisse dar.

Mittlerweile ist der Italiener als Berater für das chinesische Team tätig und war in dieser Funktion unter anderem nach Vikersund gereist, um die Anzüge zu testen.

Brisant: Schon bei seinem ersten Versuch des Tages geriet Campregher in eine heikle Lage. Auch dabei kam er unmittelbar nach dem Absprung aus dem Gleichgewicht, konnte einen Sturz aber gerade noch verhindern, indem er den Sprung frühzeitig abbrach.