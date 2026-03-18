Nächster deutscher Rücktritt! Wieder eine Weltmeisterin weniger

SID 18.03.2026 • 14:47 Uhr Neben Rekordweltmeisterin Katharina Schmid verkündet nun auch ihre langjährige Teamkollegin Anna Hollandt ihr Karriereende.

Nach Rekordweltmeisterin Katharina Schmid beendet eine weitere deutsche Skispringerin zum Ende der Saison ihre aktive Laufbahn. Anna Hollandt wird beim Skiflug-Weltcup in norwegischen Vikersund am Samstag und Sonntag zum letzten Mal vom Bakken gehen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.

„Ich freue mich richtig auf Vikersund, für mich ist es eine richtige Ehre, meine Karriere beim Skifliegen zu beenden. Als Frau ist das nicht selbstverständlich und für mich persönlich doch sehr speziell und schön“, sagte die 29-Jährige. Zu Hollandts größten sportlichen Erfolgen gehören die Team-WM-Titel 2021 in Oberstdorf (Mixed) und 2023 in Planica (Team).

Hollandt hofft „auf einen schönen letzten Flug“

Nach dem zweiten Skifliegen in Vikersund am Sonntag wird Hollandts Statistik 168 Weltcup-Starts verzeichnen. Ihrem letzten Wettkampf sieht Anna Hollandt „ganz ohne Druck“ entgegen.