Nächster deutscher Rücktritt! Wieder eine Weltmeisterin weniger

Nach Rekordweltmeisterin Katharina Schmid beendet eine weitere deutsche Skispringerin zum Ende der Saison ihre aktive Laufbahn. Anna Hollandt wird beim Skiflug-Weltcup in norwegischen Vikersund am Samstag und Sonntag zum letzten Mal vom Bakken gehen, teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit.
Nächste deutsche Weltmeisterin tritt ab
„Ich freue mich richtig auf Vikersund, für mich ist es eine richtige Ehre, meine Karriere beim Skifliegen zu beenden. Als Frau ist das nicht selbstverständlich und für mich persönlich doch sehr speziell und schön“, sagte die 29-Jährige. Zu Hollandts größten sportlichen Erfolgen gehören die Team-WM-Titel 2021 in Oberstdorf (Mixed) und 2023 in Planica (Team).
Hollandt hofft „auf einen schönen letzten Flug“
Nach dem zweiten Skifliegen in Vikersund am Sonntag wird Hollandts Statistik 168 Weltcup-Starts verzeichnen. Ihrem letzten Wettkampf sieht Anna Hollandt „ganz ohne Druck“ entgegen.
„Ich möchte einfach noch einmal die Zeit in der Luft genießen – und wo könnte man das länger tun als beim Skifliegen?“, sagte die Athletin aus Degenfeld: „Richtig cool wäre es, wenn ich meinen eigenen Weitenrekord mindestens nochmal einstellen könnte, der liegt bei 176 Metern. Wenn nicht, ist das auch okay. Die Zeit mit den Mädels und dem Trainerteam werde ich noch einmal genießen. Und ich hoffe auf einen schönen letzten Flug“, wird sie vom DSV zitiert.