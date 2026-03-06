Nika Prevc holt Siegrekord - Schmid stürzt ab

SID 06.03.2026 • 11:25 Uhr Während Prevc den nächsten Rekord holt, verpasst Schmid erstmals seit zehn Jahren einen zweiten Durchgang.

Skispringerin Nika Prevc hat mit ihrem 16. Saisonsieg einen weiteren Weltcuprekord aufgestellt. Einen Tag nach ihrem vorzeitigen Triumph in der Gesamtwertung gewann die 20-Jährige im finnischen Lahti vor Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen und der Japanerin Nozomi Maruyama. Einen schwarzen Tag erlebte Katharina Schmid, die als 31. erstmals seit zehn Jahren im Weltcup einen zweiten Durchgang verpasste.

"Das tut schon weh - egal, ob es nun das letzte Mal Lahti war oder nicht. Nicht in den zweiten Durchgang zu kommen - das ist nicht gut", sagte Rekordweltmeisterin Schmid, die am Saisonende ihre Karriere beendet, im ZDF. Die 29-Jährige hatte schon bei Olympia den zweiten Durchgang verpasst, im Weltcup war ihr das zuletzt am 31. Januar 2016 in ihrer Heimat Oberstdorf passiert. Als beste Deutsche landete Selina Freitag auf dem fünften Rang.

Weltmeisterin Prevc setzte mit Flügen auf 130,0 und 128,5 m ihren Traumwinter fort. Bisher stand die Bestmarke bei 15 Saisonsiegen, gehalten von ihr selbst (2024/25) und der Japanerin Sara Takanashi (2013/14). Auch ihre jetzt 24 Podestplätze und 2296 Punkte bedeuten bereits fünf Wettkämpfe vor Saisonende Rekorde. Bei Olympia hatte Prevc das erhoffte Einzel-Gold allerdings verpasst.