Prevc pulverisiert Weltrekord

SID 27.03.2026 • 18:24 Uhr Der alte Rekord stand bei 236,0 m, erzielt ebenfalls von Nika Prevc im März 2025 im norwegischen Vikersund.

Weltmeisterin Nika Prevc hat ihren eigenen Skiflug-Weltrekord auf 242,5 m verbessert. Die 21 Jahre alte Slowenin stellte die Bestmarke am Freitag im Training für den Weltcup auf der Letalnica-Schanze im heimischen Planica auf.

Der bisherige Rekord stand bei 236,0 m, erzielt ebenfalls von Prevc im März 2025 im norwegischen Vikersund.

Planica hält beide Skisprung-Weltrekorde

Das slowenische Skisprung-Mekka Planica hält somit erstmals die Weltrekorde beider Geschlechter: Nikas Bruder Domen Prevc war am 30. März 2025 an gleicher Stelle auf 254,5 m gesegelt. Planica und Vikersund wetteifern seit Jahrzehnten um den Titel der „größten Schanze der Welt“.