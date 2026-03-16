Raimund erklärt Verzicht: "Habe an meine Freundin gedacht"

SID 16.03.2026 • 07:57 Uhr Der Olympiasieger verweigert sich am Holmenkollen einem gesundheitsgefährdenden Abenteuer - wegen seiner Familie.

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat seine aufsehenerregende „Verweigerung“ am Holmenkollen mit Gedanken an seine Liebsten begründet.

„Ich dachte an meine Freundin“, sagte Raimund dem norwegischen Rundfunk NRK und ergänzte: „Mein erster Gedanke war: Was würde sie dazu sagen? Mir kam sofort in den Sinn, dass sie immer sagt, das Wichtigste sei meine Sicherheit und eine sichere Landung, egal bei welchem Wetter.“

Auch der Rest seiner Familie habe eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt, in Oslo vom Bakken zu steigen. „Es gibt viele Menschen, die mich gerne wieder zu Hause haben“, sagte er. Raimund hatte beim Windchaos am Holmenkollen spontan auf einen Sprung verzichtet, der Weltcup wurde letztlich nach einem Durchgang abgebrochen.

Skispringen: „Den Scheiß mache ich nicht mit“

„Ich springe nicht. Den Scheiß mache ich nicht mit“, hatte Raimund gesagt. Zuvor hatte er mitangesehen, wie sein Teamkollege Felix Hoffmann wild durch die Luft getrudelt und nur mit Mühe unversehrt gelandet war.

Bei der Konkurrenz erntete der Deutsche Anerkennung für seinen Schritt. „Das zeigt, dass er ständig Risikobewertungen vornimmt. Niemand verzichtet gerne auf ein Weltcupspringen, das zeugt von Reife“, sagte der Norweger Kristoffer Eriksen Sundal und erklärte: „Wenn du dich nicht ganz wohl fühlst, solltest du auch nicht springen.“