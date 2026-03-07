Raimund in Lahti Vierter - Tschofenig schlägt Prevc

SID 07.03.2026 • 18:52 Uhr Beim Sieg des Österreichers fehlen dem Olympiasieger aus Oberstdorf umgerechnet keine drei Meter zu seinem siebten Podestplatz.

Skispringer Philipp Raimund hat einen Tag nach seinem ersten Weltcupsieg mit Rang vier in Lahti seine Topform unter Beweis gestellt. Beim Sieg des Österreichers Daniel Tschofenig fehlten dem Olympiasieger aus Oberstdorf umgerechnet keine drei Meter zu seinem siebten Podestplatz der Saison.

"Philipp springt weiter auf sehr hohem Niveau, der zweite heute war erstklassig. Da kann man zufrieden sein", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF.

Raimund flog auf der großen Salpausselkä-Schanze in Finnland auf 128,0 und 129,0 m, schon nach dem ersten Durchgang hatte er auf dem vierten Rang gelegen. Nicht zu schlagen war Tschofenig, der vor Weltmeister Domen Prevc (Slowenien) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi seinen dritten Saisonsieg holte.

Hinter Raimund klaffte aus deutscher Sicht erneut eine große Lücke. Felix Hoffmann empfahl sich als 21. zumindest für einen Start im Super-Team-Wettkampf am Sonntag (15.00 Uhr/ZDF und Eurosport), dann darf jede Nation zwei Springer pro Mannschaft nominieren.