Reisch Achte: Skispringerinnen warten weiter auf Podestplatz

SID 15.03.2026 • 16:00 Uhr In Oslo blieb das DSV-Team zum elften Mal in Folge ohne Top-3-Ergebnis.

Die deutschen Skispringerinnen warten weiter auf ihr erstes Weltcup-Podest seit Mitte Januar. Zum Abschluss des Wettkampf-Wochenendes am Holmenkollen in Oslo war Agnes Reisch als Achte beste DSV-Starterin.

Am Samstag war die Allgäuerin als Vierte knapp am Podium vorbeigesprungen. Die deutschen Springerinnen sind seit elf Springen ohne Top-3-Ergebnis, auch bei Olympia hatten sie enttäuscht.

Bei einem japanischen Doppelsieg setzte sich Yuki Ito mit Sprüngen auf 127,0 und 126,5 m (225,6 Punkte) knapp vor Nozomi Maruyama (225,1) durch. Dritte wurde Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (224,1). Die slowenische Weltmeisterin Nika Prevc, die am Samstag ihren 17. Saisonsieg gefeiert hatte, musste sich mit Platz sechs begnügen.