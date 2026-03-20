Reisch verbessert deutschen Skiflug-Rekord

SID 20.03.2026 • 11:14 Uhr Toller Erfolg im deutschen Skifliegen: Agnes Reisch stellt einen beachtlichen Rekord auf.

Agnes Reisch hat zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Vikersund den deutschen Skiflug-Rekord verbessert. Die 26-Jährige segelte im Training auf dem Monsterbakken in Norwegen auf 208,5 m, damit übertraf sie die bisherige Bestmarke von Selina Freitag aus dem März 2025 (202,0 m) deutlich.

Juliane Seyfarth war kurz zuvor auf 202,5 m geflogen, ihr Rekord hielt aber nur wenige Minuten. Damit haben nun drei deutsche Skispringerinnen in ihrer Karriere die Marke von 200 Metern geknackt.

Katharina Schmid verpasste zum Start in das vorletzte Wochenende ihrer Karriere die magische Marke dagegen erneut. Die Rekordweltmeisterin kam am Freitag bei ihren drei Flügen auf 120,5, 182,5 und 163,5 m und schaffte nur mit Mühe den Sprung in den ersten von zwei Einzel-Wettkämpfen am Samstag (jeweils 9.30 Uhr/ZDF und Eurosport).