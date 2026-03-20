Reisch verbessert deutschen Skiflug-Rekord

Agnes Reisch hat zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Vikersund den deutschen Skiflug-Rekord verbessert. Die 26-Jährige segelte im Training auf dem Monsterbakken in Norwegen auf 208,5 m, damit übertraf sie die bisherige Bestmarke von Selina Freitag aus dem März 2025 (202,0 m) deutlich.
Deutscher Skiflug-Rekord!
Juliane Seyfarth war kurz zuvor auf 202,5 m geflogen, ihr Rekord hielt aber nur wenige Minuten. Damit haben nun drei deutsche Skispringerinnen in ihrer Karriere die Marke von 200 Metern geknackt.
Katharina Schmid verpasste zum Start in das vorletzte Wochenende ihrer Karriere die magische Marke dagegen erneut. Die Rekordweltmeisterin kam am Freitag bei ihren drei Flügen auf 120,5, 182,5 und 163,5 m und schaffte nur mit Mühe den Sprung in den ersten von zwei Einzel-Wettkämpfen am Samstag (jeweils 9.30 Uhr/ZDF und Eurosport).
„Ich will unbedingt noch die 200 Meter schaffen“, hatte Schmid zuletzt gesagt. Bislang steht die Bestweite der siebenmaligen Weltmeisterin bei 198,5 m, aufgestellt im Jahr 2023. Den Weltrekord hält Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien mit 236,0 m.