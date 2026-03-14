Reischs Aufholjagd endet knapp vor dem Podest

SID 14.03.2026 • 16:11 Uhr Die Allgäuerin wird in Oslo Vierte, Nika Prevc feiert Saisonsieg Nummer 17.

Skispringerin Agnes Reisch hat beim Weltcup am legendären Holmenkollen in Oslo das Podest nach einer starken Aufholjagd knapp verpasst. Die Allgäuerin machte im zweiten Durchgang neun Plätze gut und wurde beim 17. Saisonsieg der slowenischen Weltmeisterin Nika Prevc Vierte.

Reischs 125,5 m im Finale wurden nur von Prevc übertroffen, die mit 127,0 m noch von Rang fünf nach ganz vorne sprang. Bereits in der Vorwoche hatte Prevc, die am Sonntag ihren 21. Geburtstag feiert, mit Saisonsieg Nummer 16 einen Rekord aufgestellt.

Prevc lag mit 228,5 Punkten knapp vor der Japanerin Nozomi Maruyama (226,1) und Norwegens Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström (224,1). Reisch (216,4) fehlten rund vier Meter zum Podest.