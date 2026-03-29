Skifliegen der Männer in Planica: Hier sehen Sie den Wettkampf LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 29.03.2026 • 08:19 Uhr Beim letzten Weltcup-Springen der Saison steht für die DSV-Adler ein Einzelspringen auf dem Programm. Hier sehen Sie den Wettkampf live im TV, Stream und Ticker.

Am Sonntag steht der letzte Wettkampf der langen Skisprung-Saison auf dem Programm. Im slowenischen Planica kommt es für die Männer zum letzten Schlagabtausch. Nach dem recht zufriedenstellenden Einzel-Fliegen am Freitag und dem Team-Wettbewerb am Samstag sind leise deutsche Hoffnungen erlaubt.

Vor allem Andreas Wellinger und Karl Geiger trumpfen zum Saisonende nochmal auf. Die beiden etablierten DSV-Adler suchten die gesamte Saison über ihre Form und konnten nur bei einzelnen Springen ihre Klasse zeigen.

Skifliegen am Sonntag: So sehen sie das letzte Weltcup-Springen LIVE im TV, Stream und Ticker

TV : ZDF, Eurosport

: ZDF, Eurosport Stream : sportstudio.de, discovery+, DAZN

: sportstudio.de, discovery+, DAZN Ticker: SPORT1 App oder SPORT1.de

Skifliegen: DSV-Adler nicht in der Favoritenrolle

Obwohl Geiger und Wellinger wieder zurück ins System gefunden haben, sind die deutschen Medaillenhoffnungen eher gering einzuschätzen. Dafür ist die Konkurrenz derzeit einfach zu stark und der Team-Wettbewerb am Samstag zeigte.