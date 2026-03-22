Skifliegen: Zweiter Männer-Wettkampf in Vikersund abgesagt

SID 22.03.2026 • 18:28 Uhr Nach mehrmaligen Verschiebungen und langer Wartezeit endet der Skiflug-Weltcup in Vikersund vorzeitig.

Das zweite Skifliegen der Männer beim Weltcup im norwegischen Vikersund ist aufgrund von Windkomplikationen abgesagt worden. Der Start auf dem berühmten „Monsterbakken“, der größten Schanze der Welt, hatte sich aufgrund des starken Windes am Sonntagnachmittag mehrmals verzögert, bereits die Qualifikation am Nachmittag war nach wenigen Athleten abgebrochen worden. Nach einigen Verschiebungen entschied die Jury schließlich, das abschließende Springen der vorletzten Station des Weltcup-Winters nicht durchzuführen.

Bereits am Vormittag war das Skifliegen der Frauen im zweiten Durchgang nach den ersten sieben Springerinnen abgebrochen worden.