Skifliegen: Zweiter Männer-Wettkampf in Vikersund abgesagt

Das zweite Skifliegen der Männer beim Weltcup im norwegischen Vikersund ist aufgrund von Windkomplikationen abgesagt worden. Der Start auf dem berühmten „Monsterbakken“, der größten Schanze der Welt, hatte sich aufgrund des starken Windes am Sonntagnachmittag mehrmals verzögert, bereits die Qualifikation am Nachmittag war nach wenigen Athleten abgebrochen worden. Nach einigen Verschiebungen entschied die Jury schließlich, das abschließende Springen der vorletzten Station des Weltcup-Winters nicht durchzuführen.
Skifliegen wird abgesagt
Nach mehrmaligen Verschiebungen und langer Wartezeit endet der Skiflug-Weltcup in Vikersund vorzeitig.
Kann sich nicht erneut beweisen: Andreas Wellinger
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Bereits am Vormittag war das Skifliegen der Frauen im zweiten Durchgang nach den ersten sieben Springerinnen abgebrochen worden.
Auf die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) wartet somit nur noch das große Saisonfinale im slowenischen Planica. Dort bestreiten die Männer am Freitag (ab 15.00 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) jeweils ein Einzelspringen, am Samstag steht ein Teamwettkampf an (ab 9.30 Uhr). Auf die Skifliegerinnen wartet zum Saisonabschluss noch ein letztes Einzel am Samstag (ab 15.00 Uhr).