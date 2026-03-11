Skispringen: Olympiasieger beendet Saison vorzeitig

SID 11.03.2026 • 10:23 Uhr Wegen anhaltender Rückenprobleme verzichtet der Österreicher Jan Hörl auf die letzten drei Weltcup-Stationen.

Der zweimalige Skisprung-Olympiasieger Jan Hörl beendet seine Saison vorzeitig. Wegen anhaltender Rückenprobleme verzichtet der Österreicher auf die letzten drei Weltcup-Stationen in Oslo, Vikersund und Planica.

„Die Rückenbeschwerden begleiten mich jetzt schon zu lange. Mein Fokus ist deshalb, meine Gesundheit therapeutisch langfristig in den Griff zu bekommen“, sagte der 27-Jährige.