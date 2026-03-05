Skispringen: Nächste bittere Nachricht für Olympia-Held

Niklas Trettin 05.03.2026 • 17:56 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen zählte der japanische Skispringer Ren Nikaido noch zu den großen Gewinnern. Doch inzwischen beschäftigen den 24-Jährigen ganz andere Themen.

Die Odyssee von Ren Nikaido nimmt kein Ende. Nach wie vor steckt der japanische Skispringer aufgrund der anhaltenden Luftangriffe im Iran in Dubai fest und dürfte deshalb auch beim kommenden Skisprung-Weltcup im finnischen Lahti fehlen.

Am Mittwoch meldete sich der 24-Jährige über eine Instagram-Story bei seinen Fans. Zu einem Foto, auf dem er mit einer Tasse Tee nachdenklich in die Kamera blickt, schrieb Nikaido lediglich: „Ich lebe noch.“ Wann er die Golfregion verlassen kann, ist derzeit völlig offen.

Eigentlich wollte Nikaido nach den Olympischen Spielen nur kurz in seiner Heimat abschalten und anschließend wieder nach Europa zurückkehren. Mitte der vergangenen Woche saß der Japaner am Narita International Airport in Tokio im Flugzeug. Doch der Abflug platzte kurzfristig: Wegen eines technischen Problems wurde der Flug gestrichen.

Skispringen: Nikaido räumte bei Olympia drei Medaillen ab

Weil in Tokio ein Nachtflugverbot gilt, konnte der aktuell Drittplatzierte im Gesamtweltcup seine Reise nicht wie geplant antreten. Er entschied sich daraufhin für einen Umweg über Dubai. Dorthin kam aber sein Gepäck nicht mit - was letztlich allerdings nur eine Marginalie sein sollte.

Infolge des amerikanisch-israelischen Angriffs auf das Mullah-Regime im Iran und der von dort veranlassten Gegenschläge auf diverse Länder wurde der Luftraum in der Golfregion gesperrt. Nikaido sitzt seither in Dubai fest. So verpasste er bereits die Qualifikation am Kulm am Freitag sowie das anschließende Weltcup-Skifliegen am vergangenen Wochenende.