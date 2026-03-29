Skispringen: Neuer Bundestrainer gefunden!

SPORT1 29.03.2026 • 14:07 Uhr Die Entscheidung ist offenbar gefallen! Nach dem letzten Weltcup-Springen der Saison verraten die deutschen Athleten, dass der neue Bundestrainer schon feststeht.

Der neue Skisprung-Bundestrainer ist schon gefunden. Das verrieten die DSV-Springer beim letzten Weltcup-Springen am Sonntag. Nach seinem Sprung erzählte Pius Paschke im ZDF, dass die Springer schon über den neuen Bundestrainer Bescheid wüssten: „Seit gestern. Aber das ist jetzt noch intern.“

Auch Karl Geiger wurde anschließend im Interview nach dem neuen Bundestrainer gefragt, doch er umschiffte eine konkrete Antwort gekonnt. „Ich glaube, dass das funktionieren wird, das wird eine gute Sache. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr darauf“, sagte er. Auf die Nachfrage, ob es eine gute Wahl sei, sagte der Skiflug-Weltmeister lachend: „Ich bin zufrieden mit der Wahl, ja.“

Die Frage, wer in Stefan Horngachers Fußstapfen treten wird, beschäftigt die Medienwelt seit Wochen. Auch der scheidende Bundestrainer wurde noch einmal nach einem Namen gefragt, doch auf diese Frage wollte er nicht eingehen.

Horngacher bleibt dem Skispringen erhalten

Nach sieben erfolgreichen Jahren tritt Stefan Horngacher als Bundestrainer zurück. Er prägte den deutschen Skisport in den letzten Jahren immens und feierte viele Erfolge. Zuletzt bejubelte er gemeinsam mit seinem Schützling Philipp Raimund den Olympiasieg. Im abschließenden Interview blieb er beim Rückblick auf seine Karriere gewohnt sachlich: „Wenn man ganz am Ende nochmal die Ehre hat den Skiflug-Weltmeister Karl Geiger abzuwinken beim letzten Sprung – das ist schon eine besondere Ehre.“