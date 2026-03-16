Skispringen: Olympiasiegerin verkündet Baby-News

Die ehemalige Olympiasiegerin Carina Vogt hat auf Instagram die Geburt ihres ersten Kindes verkündet. „So klein. So perfekt. So geliebt. Willkommen in unserer Welt, kleines Wunder“, schrieb sie unter eine kleine Bilder-Serie der ersten Tage. Auf den Bildern sind unter anderem die kleinen Füße des Babys und ihr Partner beim Verlassen des Krankenhauses zu sehen.
Olympiasiegerin verkündet Nachwuchs
Die ehemalige Olympiasiegerin Carina Vogt verkündet überraschende Baby-News. Zehn Jahre nach ihrem Karriereende ist nun der erste Nachwuchs zur Welt gekommen.
Carina Vogt hat ihr erstes Kind bekommen
© IMAGO/Eibner
Unter dem Post kommentierten zahlreiche bekannte Sportlerinnen und Sportler und gratulierten zu diesem nächsten großen Lebensabschnitt. „Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe und Gute für euch“, schrieb beispielsweise Skisprung-Kollegin Juliane Seyfarth. Skicrosserin Daniela Maier schrieb: „So herzig.“ Die ehemalige Biathletin Franziska Hildebrand kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit.“
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Carina Vogt feierte mit der Goldmedaille im Einzel-Springen bei den Olympischen Spielen 2014 den größten Erfolg ihrer Karriere. Die fünfmalige Weltmeisterin beendete im Mai 2022 nach 16 erfolgreichen Jahren ihre Karriere. Zehn Jahre später steht nun die nächste große Veränderung an.