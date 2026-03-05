Historischer Triumph für Skisprung-Juwel

SPORT1 05.03.2026 • 18:19 Uhr Der Österreicher Stephan Embacher wird als erster Skispringer überhaupt zum dritten Mal Junioren-Weltmeister - und überflügelt damit zwei Legenden.

Österreichs Jungstar Stephan Embacher hat als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM geholt.

Der 20 Jahre alte Super-Team-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in Lillehammer vor dem Polen Kacper Tomasiak durch und machte nach den Erfolgen von 2024 sowie 2025 seinen Hattrick perfekt. Tomasiak (19) hatte zuletzt bei den Winterspielen drei Medaillen gewonnen.

Skispringen: Embacher überflügelt Kuttin und Ahonen

Bester Deutscher war in Lillehammer Janne Holz auf Platz zehn, Yann Kullmann wurde Elfter. Lasse Deimel, Sohn des ehemaligen Kombinierers Jens Deimel (WM-Dritter 1993), belegte Rang 13.

Zweimal Einzel-Weltmeister waren zuvor neben Embacher der heutige deutsche Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin (1989/1991) und Finnlands Tournee-Rekordsieger Janne Ahonen (1993/1994).

Im Lauf der bald 50-jährigen Geschichte der Junioren-WM gab es drei deutsche Einzel-Weltmeister: Michael Uhrmann (1996), Andreas Wank (2008) und David Siegel (2016).

