Planica-Schock: Prevc entgeht Horror-Sturz bei 80-Meter-Landung

SID 28.03.2026 • 09:14 Uhr Bei heftigem Wind landet Domen Prevc in der Probe von Planica mit Glück und Mühe heil.

Schrecksekunde für den Weltrekordler: Sloweniens Skisprung-Star Domen Prevc ist im Probedurchgang des Teamwettbewerbs beim Weltcup-Finale in Planica nur knapp einem schweren Sturz entgangen.

Aufwind stoppt Weltrekordhalter

Bei heftigem Aufwind geriet der 26-Jährige kurz nach dem Absprung ins Taumeln, landete nur mit viel Glück und Können heil bei 80 m – sein an gleicher Stelle erzielter Weltrekord aus dem Vorjahr steht bei 254,5 m.

Starker Wind zum vorletzten Wettkampf