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Planica-Schock: Prevc entgeht Horror-Sturz bei 80-Meter-Landung

Dominator sorgt für Schreckmoment

Bei heftigem Wind landet Domen Prevc in der Probe von Planica mit Glück und Mühe heil.
Heikles Heimspiel: Domen Prevc
Heikles Heimspiel: Domen Prevc
© IMAGO/GEPA/SID/Mario Buehner-Weinrauch
SID
Bei heftigem Wind landet Domen Prevc in der Probe von Planica mit Glück und Mühe heil.

Schrecksekunde für den Weltrekordler: Sloweniens Skisprung-Star Domen Prevc ist im Probedurchgang des Teamwettbewerbs beim Weltcup-Finale in Planica nur knapp einem schweren Sturz entgangen.

Aufwind stoppt Weltrekordhalter

Bei heftigem Aufwind geriet der 26-Jährige kurz nach dem Absprung ins Taumeln, landete nur mit viel Glück und Können heil bei 80 m – sein an gleicher Stelle erzielter Weltrekord aus dem Vorjahr steht bei 254,5 m.

Starker Wind zum vorletzten Wettkampf

Der vorletzte Wettkampf der Saison soll um 9.30 Uhr (im LIVETICKER) beginnen, der Wind soll stark bleiben. Prevc hatte am Freitag seinen 14. Saisonsieg gefeiert.

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