SPORT1 28.03.2026 • 08:00 Uhr In Planica findet am Samstag der Teamwettbewerb im Skifliegen statt. Wie schlägt sich das deutsche Quartett?

Mit dem traditionellen Skifliegen in Planica steht am Wochenende das große Finale des Skisprung-Weltcups 2025/26 an. In Slowenien treffen sich die besten Flieger der Saison zum spektakulären Abschluss – mit dem Teamwettbewerb am Samstag als einem der Höhepunkte. Los geht der Wettbewerb ab 09.30 Uhr.

Bereits am Freitag startete das Wettkampfprogramm mit dem ersten Einzelwettbewerb der Männer. Domen Prevc flog souverän zu seinem 14. Tagessieg.

Der Teamwettbewerb im Skifliegen LIVE im TV, Stream und Ticker

TV: ARD, Eurosport

Stream: sportschau.de, discovery+, DAZN

Ticker: sport1.de

Am Samstag rückt dann der Mannschaftswettbewerb in den Mittelpunkt. Er gilt traditionell als emotionaler Höhepunkt des Wochenendes, bei dem die stärksten Nationen noch einmal im direkten Duell aufeinandertreffen.

In Planica geht es dabei nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um wichtige Punkte für den Nationencup sowie um Prestige beim Saisonfinale.