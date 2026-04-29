Skispringen: Hickhack um Ex-Bundestrainer

Franziska Wendler 29.04.2026 • 17:05 Uhr Ex-Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher steht vor einem Wechsel nach Polen. Aktuell gibt es aber ein Hindernis.

Schon seit Wochen steht der mögliche Wechsel von Ex-Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher als Sportdirektor zum polnischen Verband im Raum. Ein Engagement schien bereits so gut wie sicher, aktuell ist die Entscheidung aber vertagt.

„Wir wollen Stefan Horngacher“, machte Vorstandsmitglied Rafal Kot nun im Gespräch mit Interia Sport klar. Mit einer Einschränkung: „Es ist nicht so, dass wir ihn nicht wollen, aber wir wollen ihn nicht zu diesem Zeitpunkt.“

Das Hindernis dabei ist die Wahl zum neuen Verbandspräsidenten. Laut sport.pl dürfte am 13. Juni Apoloniusz Tajner zum neuen Chef des polnischen Ski-Verbandes gewählt werden. Gegenkandidaten gibt es offenbar nicht.

Skispringen: Horngacher will wohl unbedingt nach Polen

Sollte Tajner gewählt werden, würde er dann zunächst die Frage nach einem neuen Cheftrainer und erst dann die Personalie des neuen Sportdirektors klären. Laut Kot wolle Horngacher trotz der Verzögerung „eine Einigung mit uns erzielen“.

Konkrete Angaben über die Gespräche zwischen beiden Parteien wollte das Vorstandsmitglied aber nicht machen: „Solche Gespräche leben von der Verschwiegenheit. Dieser ganze Medienrummel, der entfesselt wurde, ist sinnlos und nicht hilfreich.“

Übrigens: Der Wechsel an der Spitze des Verbandes ist deshalb so relevant, weil der bisherige Boss Adam Malysz zuletzt intensiv an einer Horngacher-Verpflichtung gearbeitet hat.