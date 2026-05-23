Skispringen: Droht einem Weltmeister jetzt das Karriereende?

Daniel Höhn 23.05.2026 • 12:49 Uhr Dem polnischen Skisprung-Star Dawid Kubacki könnte offenbar ein vorzeitiges Karriereende drohen. Einem Bericht zufolge gehen ihm die Sponsoren aus.

Skisprung-Star Dawid Kubacki hat einem Bericht zufolge innerhalb kürzester Zeit zwei Sponsoren verloren, weshalb dem Polen nun wohl das Karriereende drohen könnte.

Wie das slowenische Portal vecer.com berichtet, zogen sich Kubackis Hauptsponsoren Manner und BWT zurück. Während das österreichische Unternehmen auf seinem Helm warb, stellte BWT dem 36-Jährigen die Skier.

Vor dem Hintergrund der fehlenden Unterstützung spekulieren polnische Medien nun bereits über ein vorzeitiges Karriereende Kubackis. „Ich werde weiterhin springen. Ich bin nach wie vor motiviert und weiß, was ich nächste Saison machen will. Dann sehen wir weiter“, hatte der Routinier noch im März zu TVP Sport gesagt.

Skispringen: Rettung aus Slowenien?

Eine mögliche Rettung für Kubacki könnte offenbar aus Slowenien kommen. Laut vecer.com soll der Pole an einem Deal mit dem slowenischen Ski-Hersteller Slatnar interessiert sein.

Das Unternehmen rüstet auch Kubackis Konkurrenten Anze Lanisek aus. Zwischen den beiden besteht seit der Saison 2022/23 eine besondere Verbindung. Der Pole konnte wegen der Krankheit seiner Frau nicht am Weltcup teilnehmen, weshalb der Slowene seinen Sieg beim Skifliegen in Planica Kubacki mit einem Pappbild widmete.