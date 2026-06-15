Skispringen: Super-GAU um Vierschanzentournee abgewendet!

SID 15.06.2026 • 16:32 Uhr Im Zwist um Gelder hätte es am Dienstag zum Gerichtstermin in München kommen sollen. Stattdessen gab es im Vorfeld eine Lösung.

Der Deutsche Skiverband (DSV) und der Skiclub Partenkirchen haben sich in ihrem Finanzstreit über das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee außergerichtlich geeinigt, der für Dienstag geplante Gütetermin vor dem Landgericht München I fällt damit aus.

Wie der DSV am Montag mitteilte, sei „eine gemeinsame und tragfähige Lösung“ gefunden worden. Bei dem Streit war es um die Finanzierung der Traditionsveranstaltung gegangen. Im Terminplan 2026/27 des Weltverbandes FIS war Garmisch-Partenkirchen in der Folge anders als die anderen Tournee-Orte nicht explizit aufgeführt worden.

Eine Eskalation des Streits zwischen Klub und Verband hätte im schlimmsten Fall dazu führen können, dass die Tournee einen neuen Ausrichter und/oder neuen Namen benötigt.

Skiclub Partenkirchen forderte mehr Geld vom Verband

„Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass wir überzeugt sind, die noch offenen Fragestellungen gemeinsam lösen zu können. Diese Zuversicht hat sich bestätigt“, sagte DSV-Vorstand Andreas Schlütter: „Deshalb freuen wir uns, dass die Ampeln nun auf grün stehen und wir den Fokus wieder vollständig auf die sportliche Vorbereitung richten können.“

Der SCP, der die Infrastruktur stellt und die Ticketeinnahmen verbucht, hatte höhere finanzielle Zuwendungen vom DSV gefordert. Der Verband nimmt die Gelder über die TV-Vermarktung sowie die Werberechte ein.

Klub-Präsident Michael Maurer hatte bei BR24 dargelegt, dass der Verein das komplette finanzielle Risiko trage, dies aber in den erhaltenen Geldern nicht widergespiegelt sehe. Schlütters Vorstands-Kollege Stefan Schwarzbach hatte gesagt, dass der Verband wegen nur wenig gestiegener Einnahmen aus Lizenz- und Fernsehrechten nur moderate Anpassungen anbieten hatte können.

Markenrechte vom SCP entscheidend für drohende Eskalation

Der SCP hält auch Markenrechte an der Vierschanzentournee, ohne ihn könne es laut Maurer keine Tournee geben. Das Risiko für den Klub könnte steigen, da das Männer-Springen aufgrund der erstmals ausgetragenen Frauen-Tournee vom gewohnten frühen in den späten Neujahrs-Nachmittag rücken und wie alle Männer-Wettbewerbe der Tournee unter Flutlicht stattfinden soll. Möglich, dass dies einen Rückgang in Sachen Kartenverkauf verursachen könnte.