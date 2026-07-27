Mit erst 24 Jahren! Olympia-Teilnehmerin beendet völlig überraschend Karriere

Dieses Karriereende kommt völlig überraschend! Skispringerin Annika Belshaw hört auf. Die US-Amerikanerin erklärte am Sonntag auf Instagram ihren Rücktritt – mit gerade einmal 24 Jahren.
Mit 24! Olympia-Teilnehmerin hört auf
Mit nur 24 Jahren beendet Skispringerin Annika Belshaw ihre Karriere. Die US-Amerikanierin nahm 2026 noch an Olympia teil.
Annika Belshaw nahm an den Olypischen Spielen 2026 teil
© IMAGO/GEPA pictures
In ihrem Post zeigte sich Belshaw emotional: „So dankbar für alles, was mir dieser unglaubliche Sport gegeben hat. Danke an alle, die das möglich gemacht haben.“
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Belshaw war in den vergangenen Jahren regelmäßig im Weltcup am Start und nahm 2026 auch an den Olympischen Winterspielen teil.
Belshaw sprang im Weltcup auf Platz sieben
Ihr bestes Weltcup-Ergebnis holte sie im vergangenen Winter im slowenischen Ljubno. Dort sprang die US-Amerikanerin auf den siebten Platz.
Mit dem Rücktritt verliert das US-Team eine Athletin, die sich Schritt für Schritt nach vorne gearbeitet hatte und eigentlich noch ihre vermeintlich besten Jahre vor sich hatte.