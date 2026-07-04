Mit nur 33: Ex-Skispringer verstirbt unerwartet

SID 04.07.2026 • 16:14 Uhr Trauer um den ehemaligen Skispringer Grzegorz Mietus: Der Pole verstirbt mit nur 33.

Der ehemalige polnische Skispringer Grzegorz Mietus ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Das bestätigte der polnische Skiverband am Samstag.

„Dies ist ein sehr trauriger Tag für das polnische Skispringen“, hieß es in der Mitteilung. Nähere Angaben zu den Umständen des Todes gab es zunächst nicht, laut der Zeitung Gazeta Krakowska haben die Behörden Untersuchungen aufgenommen.

Skispringer Mietus: Karriere und Familie

Mietus hatte seine Karriere 2016 beendet, sein bestes Ergebnis im Weltcup war der 20. Platz 2010 in Willingen. Bei der Junioren-WM 2009 hatte er gemeinsam mit Maciej Kot, Jakub Kot und Andrzej Zapotoczny Team-Bronze von der Normalschanze gewonnen.