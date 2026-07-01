Fix! Neuer Job für Skisprung-Weltmeister Eisenbichler

SID 01.07.2026 • 08:16 Uhr Markus Eisenbichler kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende in den Wintersport zurück und heuert in Österreich an. Der 35-Jährige wird das Team der Nordischen Kombinierer im Bereich Material unterstützen.

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende in den Wintersport zurück.

Der 35-Jährige wechselt nach Österreich und verstärkt dort das Betreuerteam der Nordischen Kombinierer im Bereich Material. Das bestätigte der Verband am Mittwoch.

Eisenbichler bringt Know-how ins Team

„Ich möchte mein Knowhow einbringen. Mein Steckenpferd als Athlet war schon immer Flug und Material. Das werde ich weiter transportieren, da möchte ich die Athleten unterstützen“, sagte Eisenbichler, der unter anderem mit dem früheren Weltmeister Johannes Lamparter und der WM-Dritten Lisa Hirner zusammenarbeiten wird.