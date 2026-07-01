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Fix! Neuer Job für Skisprung-Weltmeister Eisenbichler

Neuer Job für Eisenbichler

Markus Eisenbichler kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende in den Wintersport zurück und heuert in Österreich an. Der 35-Jährige wird das Team der Nordischen Kombinierer im Bereich Material unterstützen.
Die DSV-Adler Markus Eisenbichler und Philipp Raimund sowie Bundestrainer Stefan Horngacher sprechen über den ihrer Meinung nach besten Skispringer aller Zeiten.
SID
Markus Eisenbichler kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende in den Wintersport zurück und heuert in Österreich an. Der 35-Jährige wird das Team der Nordischen Kombinierer im Bereich Material unterstützen.

Der sechsmalige Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler kehrt ein Jahr nach seinem Karriereende in den Wintersport zurück.

Der 35-Jährige wechselt nach Österreich und verstärkt dort das Betreuerteam der Nordischen Kombinierer im Bereich Material. Das bestätigte der Verband am Mittwoch.

Eisenbichler bringt Know-how ins Team

„Ich möchte mein Knowhow einbringen. Mein Steckenpferd als Athlet war schon immer Flug und Material. Das werde ich weiter transportieren, da möchte ich die Athleten unterstützen“, sagte Eisenbichler, der unter anderem mit dem früheren Weltmeister Johannes Lamparter und der WM-Dritten Lisa Hirner zusammenarbeiten wird.

Eisenbichler, seit Ende 2024 Polizeioberkommissar, hatte als Skispringer unter anderem bei der WM 2019 in Seefeld Gold im Einzelwettbewerb gewonnen, hinzu kommen fünf WM-Goldmedaillen im Team. In Peking gewann er 2022 Olympia-Bronze mit der Mannschaft.

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