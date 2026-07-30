Hammer im Skispringen: Start ohne Superstar-Duo Prevc

Conrad Fröhlich 30.07.2026 • 12:07 Uhr Domen und Nika Prevc werden den Auftakt des Skispringen-Sommer-Grand-Prix verpassen. Ob die Dominatoren des vergangenen Jahres im Laufe des Wettbewerbes einsteigen, bleibt offen.

Paukenschlag im Skispringen! Das dominante Geschwisterpaar Domen Prevc und Schwester Nika wird den Auftakt in den Sommer-Grand-Prix am kommenden Wochenende verpassen. Das gab der slowenische Wintersportverband via offizieller Mitteilung bekannt.

Die bekannten Skispringer werden beim ersten Wettbewerb im polnischen Wisla definitiv nicht dabei sein. Ob sie bei den anderen Stationen des Sommer-Grand-Prix teilnehmen werden, ist derweil noch offen.

Skispringen: Nicht nur Domen Prevc nicht dabei

Domen Prevc war beim Skispringen im vergangenen Jahr das Maß aller Dinge. Er kürte sich zum Gesamtweltcupsieger, gewann die Vierschanzentournee, darf sich Doppel-Olympiasieger nennen und wurde Skiflug-Weltmeister. Neben ihm werden mit Anze Lanisek und Timi Zajc zwei weitere Flaggschiffe des slowenischen Skispringens den Start verpassen.

Das Trio Prevc, Lanisek und Zajc wird definitiv auch die zweite der vier Stationen des Grand Prix verpassen. „Danach werden wir entscheiden, wie es weiter geht“, ließ Herren-Trainer Robert Hrgota verlauten.

Neue Regel im slowenischen Skispringen

Bei den Frauen ist eine neue Regel der FIS maßgeblich für das Fehlen von Nika Prevc. Es sollen möglichst viele Athletinnen teilnehmen. „Nun müssen auch wir Quoten erreichen. So haben im Sommer diejenigen Vorrang, die sich in der Weltrangliste verbessern können“, erklärt Frauen-Trainer Jurij Tepes.

Prevc ist Weltranglistenerste und wird daher ebenfalls frühestens im September in den Wettbewerb einsteigen. Wie ihr Bruder war sie 2025 das Maß aller Dinge (Gesamtweltcupsieg, Gold im Mixed-Team, Silber auf der Normalschanze und Bronze auf der Großschanze bei Olympia).