Ski-WM kehrt zurück nach Oberstdorf

SID 07.07.2026 • 18:55 Uhr Oberstdorf wird zum vierten Mal die Nordische Ski-WM ausrichten, einziger Mitbewerber war Planica.

Oberstdorf hat im zweiten Versuch den Zuschlag für die Nordische Ski-WM 2031 erhalten. 27 Tage nach dem Eklat beim FIS-Kongress in Belgrad vergab das Council des Ski- und Snowboardweltverbandes die Titelkämpfe in die Wintersport-Hochburg im Allgäu. Oberstdorf wird zum vierten Mal eine WM ausrichten, einziger Mitbewerber war Planica (Slowenien).

Oberstdorf gewann das Votum mit 16:6, wie die FIS am Dienstag mitteilte. Nach Informationen der Allgäuer Zeitung soll sich in Belgrad der damalige FIS-Präsident Johan Eliasch geweigert haben, das Ergebnis pro Oberstdorf bekannt zu geben. Eliasch war einen Tag später – wohl auch wegen dieses Vorfalls – abgewählt worden. Sein Nachfolger Alexander Ospelt aus Liechtenstein machte das Abstimmungergebnis nun wirksam.

„Der Rat war froh, vor einer so wichtigen Entscheidung heute offen und direkt diskutieren zu können“, sagte Ospelt: „Ich möchte Oberstdorf zu einer herausragenden Kandidatur gratulieren. Es handelt sich um einen der weltweit bedeutendsten Orte für den nordischen Skisport.“

Rückkehr nach der Corona-WM 2021

Nur zehn Jahre nach der Corona-WM 2021 ohne Zuschauer kehren die Titelkämpfe im Skispringen, Skilanglauf und der Nordischen Kombination somit nach Oberstdorf zurück. Schon damals hatte es Stimmen gegeben, die WM als „Wiedergutmachung“ möglichst schnell wieder ins Allgäu zu bringen.

Für Oberstdorf machte sich mit der Wahl ein taktischer Kniff bezahlt. Im Juni 2025 hatte der Deutsche Skiverband entschieden, statt für 2033 schon für 2031 den Hut in den Ring zu werfen, da der Bewerber Ramsau (Österreich) seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Wegen der Kurzfristigkeit waren auch die sächsischen Orte Oberwiesenthal und Klingenthal als deutschen Kandidaten auf der Strecke geblieben.