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Skispringen: Sturz im Training! Paschke fällt wochenlang aus

Sturz im Training! Paschke fällt aus

Der 36 Jahre alte Pius Paschke stürzt am Bergisel und verletzt sich am linken Ellenbogen.
Pause für Pius Paschke
Pause für Pius Paschke
© AFP/SID/JURE MAKOVEC
SID
Der 36 Jahre alte Pius Paschke stürzt am Bergisel und verletzt sich am linken Ellenbogen.

Skispringer Pius Paschke muss nach einem Sturz im Training eine wochenlange Pause einlegen.

Der 36-Jährige zog sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) am Bergisel in Innsbruck eine leichte Verletzung am linken Ellenbogen zu. „In Abstimmung mit dem medizinischen Stab wird er nun einige Wochen auf Sprünge verzichten und sich auf seine Regeneration konzentrieren“, teilte der DSV mit.

Paschke vor Sommer-Grand-Prix-Start

Paschke hatte den vergangenen Winter auf Rang 29 des Gesamtweltcups beendet, ein Jahr zuvor hatte der Team-Weltmeister von 2021 nach fünf Saisonsiegen zwischenzeitlich das Gelbe Trikot des Gesamtführenden getragen.

Die neue WM-Saison beginnt Ende November in Lillehammer, zuvor steht ab dem 1. August der Sommer Grand Prix mit Wettkämpfen an vier verschiedenen Stationen an.

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